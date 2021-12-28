Рябков: на переговорах России и США должны присутствовать военные

В делегацию НАТО на переговорах по безопасности России и США должны войти высокопоставленные военные. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как пишет РИА Новости, переговоры России с США пройдут 10 января, РФ и НАТО 12-го, а 13-го числа — встреча представителей РФ с ОБСЕ.

"Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные", — сказал замминистра.

По словам Рябкова, министерство обороны РФ будет представлено на очень солидном уровне.

"И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", — добавил Рябков.

17 декабря Россия обнародовала соглашения с государствами-членами НАТО. В них входят положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО.

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