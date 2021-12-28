Молдавия боится обострения конфликта между РФ и Украиной: "Затронет всех"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что нарастающий конфликт между Незалежной и Россией может затронуть все страны мира. В частности, она подчеркнула, что молдавские власти "обсуждает ситуацию с партнёрами".

Кроме того, по словам Санду, ещё одна значительная проблема "для регионов" в том, что в конфликте задействованные ключевые силы и организации.

"Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Надеюсь, что его получится найти, ситуация не ухудшится. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе", — заявила Санду Pro TV.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что молдавского президента не оказалось в числе приглашённых на саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, который пройдёт сегодня, 28 декабря. Впрочем, сама Санду не расстроилась и заявила, что вряд ли на встрече будут обсуждать экономические проблемы, а остальное для её страны "неважно".

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