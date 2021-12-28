EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Погиб один член экипажа экстренно севшего вертолёта в Удмуртии
Экономист Переславский: при плохом сценарии инфляция превысит 12%
21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск: "Сами выберут"
Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022: первая победа на турнире
Молдавского президента не пригласили на саммит глав СНГ в Петербург
Набиуллина: Центробанк не будет контролировать переводы физлиц
Песков рассказал о планах Кремля на "тело Ленина"
Бодибилдер из США расстрелял родителей в их особняке

В Польше знают, как победить Россию и "разоблачили план Москвы"

Мир

Польша сможет победить Россию, если Москва всё же решить на неё напасть. Для этого надо провести реформу в ВС страны.

В Польше знают, как победить Россию и "разоблачили план Москвы"

Так считает создатель польского аналитического центра "Стратеджи&Фьючер", эксперт по геополитике Януш Бартосяк, интервью с которым опубликовано издание wPolityce.

"Сегодняшнее состояние нашей (польской — Прим. ред) армии таково, что поражение неизбежно. Причём быстрое. Нам надо модернизировать вооружённые силы. И тогда — если Россия не ударит ядерным оружием — мы сможем её победить", — заявил Бартосяк, не пояснив, с чего он вообще взял, что в планах РФ есть нападение на его страну.

Зато выразил опасение, что "Москва может помешать планам Варшавы создать боеспособную армию" и более того, уже начала это делать:

"Не просто же так Кремль потребовал от США подписать взаимные обязательства по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии, какие мы бы хотели провести. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам", — утверждает эксперт-геополитик.

Напомним, Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от расширения НАТО на восток.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Минобороны Польши: На Россию нам хватит батальона
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Экономист Переславский: при плохом сценарии инфляция превысит 12%
21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск: "Сами выберут"
НАСА наняло богословов для подготовки к встрече с инопланетянами
Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022: первая победа на турнире
Молдавского президента не пригласили на саммит глав СНГ в Петербург
В Раде пригрозили Кадырову судом и рассказали, почему Зеленский молчит
Набиуллина: Центробанк не будет контролировать переводы физлиц
Японские военные учились отражать иностранные вторжения на спорные острова
Песков рассказал о планах Кремля на "тело Ленина"
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
В Польше рассказали, что может "напугать Путина"
Мир. Новости мира
В Польше рассказали, что может "напугать Путина"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников