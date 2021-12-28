В Польше знают, как победить Россию и "разоблачили план Москвы"

Польша сможет победить Россию, если Москва всё же решить на неё напасть. Для этого надо провести реформу в ВС страны.

Так считает создатель польского аналитического центра "Стратеджи&Фьючер", эксперт по геополитике Януш Бартосяк, интервью с которым опубликовано издание wPolityce.

"Сегодняшнее состояние нашей (польской — Прим. ред) армии таково, что поражение неизбежно. Причём быстрое. Нам надо модернизировать вооружённые силы. И тогда — если Россия не ударит ядерным оружием — мы сможем её победить", — заявил Бартосяк, не пояснив, с чего он вообще взял, что в планах РФ есть нападение на его страну.

Зато выразил опасение, что "Москва может помешать планам Варшавы создать боеспособную армию" и более того, уже начала это делать:

"Не просто же так Кремль потребовал от США подписать взаимные обязательства по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии, какие мы бы хотели провести. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам", — утверждает эксперт-геополитик.

Напомним, Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от расширения НАТО на восток.

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