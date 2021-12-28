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Японские военные учились отражать иностранные вторжения на спорные острова

Мир

Японские СМИ раскрыли подробности о двухдневных военных учениях с участием сил самообороны Японии, береговой охраны и полиции, проведённых в конце ноября на одном из отдаленных необитаемых островов.

Японские военные учились отражать иностранные вторжения на спорные острова

Как сообщает информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии, остров был выбран потому, что "его ландшафт очень напоминает ландшафт островов Сенкаку, которые долгое время были яблоком раздора между Японией и Китаем". 

Сообщается, что учения были основаны на предположении, что "иностранные силы” оккупировали спорные острова в Восточно-Китайском море. Официальные лица в Токио не стали называть Китай или какую-либо другую конкретную страну, которая, вероятно, осуществит такое "вторжение".

В учениях участвовали десантные группы с вертолетов и катеров — около 400 человек личного состава.

Основная цель - улучшение взаимодействия между различными подразделениями вооруженных сил и сил безопасности Японии.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Острова Сенкаку расположены к северо-востоку от Тайваня, и Пекин утверждает, что он первым открыл и завладел территорией еще в 14 веке.
  • Острова Дяоюйдао, как их называют в материковом Китае, в конце концов перешли к Японии в конце 19 века.

Суда береговой охраны Китая неоднократно появлялись в непосредственной близости от островов за последние несколько лет, что Япония рассматривает как акты преднамеренной провокации.

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Япония боится кораблей России и Китая у спорных островов
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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