Власти Крыма будут судиться с Зеленским за его долги

Власти Крыма собираются подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что Зеленский уже несколько месяцев не платит коммунальные платежи за свою квартиру, находящуюся в Ливадии, и хочет взыскать с него задолженность в судебном порядке. Об этом Аксёнов рассказал в беседе с ТАСС.

У Владимира Зеленского в собственности есть квартира в Крыму, в Ливадии, коммунальные платежи по которой он не погашает уже в течение нескольких месяцев. В результате у главы государства образовалась коммунальная задолженность.

"Судиться. Выйду с иском, — сказал Аксенов, когда его спросили, какие меры собираются принять власти полуострова. — Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым".

Аксёнов напомнил, что раньше у Зеленского задолженностей не было, все коммунальные услуги за имеющееся у него жильё он оплачивал своевременно.

"Коллеги говорили, раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", — заключил глава региона.

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