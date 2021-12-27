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В Польше рассказали, что может "напугать Путина"

Мир

По мнению польского эксперта по вопросам Восточной Европы, России и оборонной политике Густава Гресселя, только "подавляющая военная реакция Запада может напугать Россию".

В Польше рассказали, что может "напугать Путина"

Об этом он заявил в интервью варшавскому изданию Do Rzeczy.

"Россия накапливает войска над границей с Украины. Эксперты убеждают, что вторжение может произойти в начале 2022 года. И такая угроза очень реальна, -сказал польский аналитик. — Если Путин пойдет так далеко, это уже другой вопрос. Проблема в том, что не отпугивает его сопротивление украинцев и их нежелание подчиниться российской власти. Единственное, чего, возможно, боится путин — это военной реакции Запада".

Грессель уверен, что Россия нападёт на Украину, если поймёт, что Запад слаб и не ввяжется в войну с Москвой.

"В Европе страх перед эскалацией настолько велик, что сам становится приглашением к эскалации. Если вы не хотите бороться за Украину сейчас, то позже придется бороться за себя, — резюмирует он, обращаясь к еврочиновникам.

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