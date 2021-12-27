Решение киевских властей поставить на воинский учёт всех украинок, включая беременных и молодых мам, вызвало шквал "народного гнева".
В Сети граждане Незалежной активно поддерживают петицию под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/ или профессию быть военнобязанными!" — за два первых дня под ней было уже более шести тысяч подписей.
Сами украинки высказываются о "задумке" команды президента предельно кратко:
Так случайная прохожая ответила на вопрос журналиста издания "Страна.ua".
"Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", — сказала женщина и завершила комментарий кратким"Вот вам!", показав нецензурный жест.
"После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!" — пошутил в комментарии к ролику нардеп Игорь Кива.
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