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Германия пересмотрит правила продажи своего оружия

Мир

Новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила немецкому информационному агентству dpa, что правительство, возглавляемое Олафом Шольцем, "пересмотрит политику экспорта оружия последних лет".

Германия пересмотрит правила продажи своего оружия

По её словам, новые власти Германии” работают над законом об экспорте оружия, который уточнил бы критерии, в соответствии с которыми утверждается экспорт оружия".

"Продажа оружия — это не просто вопрос экономики и прибыли, а скорее вопрос внешней политики, прав человека и международных отношений", — пояснила фрау Бербок.

Как рассказала глава МИД ФРГ, "за последние девять дней своего правления уходящее правительство Ангелы Меркель одобрило продажи оружия на сумму почти $5 млрд, в результате чего общая сумма лицензий на экспорт оружия достигла рекордных €9 млрд.

Стоит отметить, что социал-демократы, входящие в нынешнюю правящую коалицию, также входили в предыдущее правительство, которое дало зеленый свет спорным оборонным сделкам:

  • Олаф Шольц, действующий канцлер Германии, в то время был вице-канцлером.
  • Бербок, в свою очередь, является лидером немецкой партии зеленых и известна обещаниями проводить "моральную” внешнюю политику.

Страной-получателем номер один стал Египет, правительство которого некоторые критиковали за предполагаемые нарушения прав человека и участие в конфликтах в Йемене и Ливии. Несмотря на это, Берлин продолжил продажу трех военно-морских судов и 16 систем противовоздушной обороны.

История вопроса

Зеленые и левая партия уже давно требуют тщательного пересмотра оборонных контрактов Германии, в то время как консерваторы отвергли эти критические замечания как "крокодиловы слезы” и настаивали на том, что все существующие контракты соответствуют немецкому законодательству.

Родрих Кизеветтер из партии ХДС ранее заявил немецким СМИ, что "в наилучших интересах Германии, когда страны Ближнего Востока продолжают покупать оружие европейского производства".

Он также предупредил новое правительство, что если "эти страны продолжат закупать оружие в Китае или России”, то Германия "больше не будет иметь никакого политического влияния в регионе.”

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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