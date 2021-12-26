Anadolu: заседание Россия — НАТО состоится в середине января

Заседание Совета Россия — НАТО может состояться уже 12 января, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источник в альянсе. Согласно информации, дату определил генсек блока Йенс Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг выступит в роли председателя Совета.

"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", — цитирует источник в Североатлантическом альянсе турецкое агентство Anadolu Ajansı.

Кроме того, на эту же дату запланировано ещё одно заседание начальников генштабов НАТО в Брюсселе.

Согласно публикации, речь на встрече пойдёт о взаимных гарантиях безопасности и проектах, которые на прошлой неделе опубликовали российские власти. В частности, речь идёт об отказе от размещения ракет и расширения альянса, в том числе и за счёт бывших стран бывшего Советского Союза.

Кроме того, на встрече планируется обсудить "украинский вопрос" и угрозу "вторжения" России на территорию Незалежной.

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