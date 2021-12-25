Президент Эстонии "разоблачил" планы России

Президент Эстонии Алар Карис за последнее время неоднократно высказывался относительно перспектив отношений с Российской Федерации. Вступая в должность несколько месяцев назад, он заявлял о необходимости диалога с Россией и готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Но сейчас настрой у Алара Кариса иной.

Несколько дней назад президент Эстонии заявил, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи.

А теперь еще и "разоблачил" планы Москвы. По его словам, заключаются они в том, чтобы рассорить союзников по Североатлантическому альянсу.

"Мы непременно должны быть осторожны. Страх — очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто следует заниматься сдерживанием. Надо быть на одной волне с союзниками и не позволять вносить раскол в наши отношения, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — поссорить нас здесь друг с другом. Как с востока на запад, так и с севера на юг, поссорить также с США", — заявил Алар Карис в интервью телеканалу ETV.

Собственно, это заявление ещё раз подтверждает, что наиболее негативно против переговоров с Россией настроены Польша, Литва, Латвия, Эстония. Потому неудивительно, что такие заявления делает эстонский президент. Даже несмотря на ранее высказанную заинтересованность в диалоге с Россией.