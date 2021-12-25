На Украине уверены, что Третьей мировой войны не случится

Россия и США сделают всё возможное, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны, результатом которой неизбежно станет ликвидация человечества. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в беседе с телеканалом "Наш".

"Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны", — отметил политик, добавив, что ядерное оружие заставляет сильных мира сего отказаться от перспективы военных действий.

Мураев считает, что о налаживании диалога между Россией и США свидетельствуют разговор Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, а также отказ Соединённых Штатов от попыток помешать запуску "Северного потока-2".

Российский президент Владимир Путин впервые встретился лично с американским лидером Джо Байденом в июне 2021 года в Женеве. После этого главы двух государств несколько раз проводили телефонные разоворы.

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