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Тегеран обвинил Лондон в "двойных стандартах" из-за пуска иранских ракет

Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива

Мир

Иран может самостоятельно производить ядерное топливо и использовать его на АЭС в Бушере, заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива

По словам Эслами, Иран планирует использовать ядерное топливо в самом реакторе АЭС.

"Иран уже сам может производить ядерное топливо. Мы провели переговоры с компанией "Росатом" и надеемся, что в рамках нашего взаимодействия и на основе планов и контрактов, которые мы будем заключать с ней, мы сможем начать использовать иранское топливо в самом реакторе в Бушере", — пояснил глава АОЭИ РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала ответ Тегерана на обвинения со стороны Лондона в нарушении резолюции ООН. Так, в Иране заявили, что пуск ракет в испытательных целях внутреннее дело страны и Британия преследует "двойные стандарты". Как подчеркнули иранские власти, "Иран действует в рамках международных законов и положений, а также собственных оборонных нужд".

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Разрабатывает ли Иран ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ? И нужно ли оно ему?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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