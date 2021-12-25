Яценюк призвал не сажать Порошенко перед лицом "российской угрозы"

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что вместо уголовного преследования экс-президента Незалежной Петра Порошенко, властям необходимо "сесть за стол переговоров" с оппозицией.

Яценюк подчеркнул, что как и в деле с Виктором Януковичем, судьям сложно будет принять взвешенное и справедливое решение в отношении обвиняемого в госизмене Порошенко.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", — написал экс-премьер на своей странице в Facebook.

В минувший понедельник стало известно о том, что экс-президенту Незалежной Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Он уехал с Украины после попытки следователей вызвать его на допрос. В партии Порошенко заявили, что он "не сбегал", а покинул страну в плановом порядке.

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