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Глава ОАЭИ: Иран не собирается превышать уровень обогащения урана

Мир

Вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что несмотря на исход переговоров в Вене, Иран не будет превышать уровень обогащения урана в 60%.

Глава ОАЭИ: Иран не собирается превышать уровень обогащения урана

Как подчеркнул Эслами, не произойдёт этого, даже если США оставят санкции в силе в отношении Тегерана.

"Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня. Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии", — рассказал глава ОАЭИ в беседе с РИА Новости.

Если Иран не сдержит своё обещание и превысит заявленные 60% обогащения, то вскоре проделает две трети работы для производства ядерного оружия.

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Разрабатывает ли Иран ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ? И нужно ли оно ему?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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