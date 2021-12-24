Китай весьма жёстко предупредил Литву о грядущих проблемах

В Пекине прокомментировали конфликт с Литвой из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня. Прокомментировали на официальном уровне, по этому поводу высказался представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. И высказался вполне определённо.

"Литва в конечном итоге окажется в мусорной корзине истории, если будет настаивать на сговоре с силами сепаратистов за независимость Тайваня и продолжение тёмного пути", — сказал китайский дипломат.

В МИД Китая отметили, что власти Литвы создали ложное впечатление об об "одном Китае, одном Тайване" в мире. И тем самым нарушили принцип "одного Китая", который, как подчеркнули в Пекине, является "основной нормой международных отношений", сообщает Rubaltic. ru.

В китайской внешнеполитическом ведомстве заявили, что Литва совершила необдуманный поступок и подорвала доверие к себе, не встав на сторону того, что "правильно и справедливо".

"Ничего хорошего из этого не выйдет", — заявили в китайском МИДе.

Конфликт между двумя государствами разгорелся после того, как в середине ноября в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня. В ответ Китай понизил уровень дипломатического представительства в Литве — с посольство до представительства.

Кроме того, по данным Литовской конфедерации промышленников, что около шести десятков компаний страны испытывают проблемы из-за неофициальных санкций со стороны КНР.

Китайские компании прекратили поставки необходимого оборудования и компонентов для литовских компаний. При этом литовские промышленники говорят, что нет никакой поддержки со стороны Евросоюза.