В Госдуме раскритиковали приказ о воинском учёте украинок: "Полная глупость"

Член Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о новой обязанности жительниц страны посетить военкомат в следующем году.

"Женщин в военкомат? Бред какой-то. Просто Зеленский, может быть, съездил в Израиль и увидел, что там женщин в армию призывают. Но у нас в России женщин не подвергают излишнему риску и никто женщин в военкомат не водит. Хотя женщины в военкомате в России есть", — сказал депутат.

Вместе с этим он подчеркнул, что в нашей стране работают сотрудницы военкомата и контрактницы. Также парламентарий напомнил о существовании российских женщин-генералов. Однако призыв гражданок Милонов назвал "полной глупостью". Он допустил, что это решение сделает украинского президента Владимира Зеленского на родине более популярным.

"На Украине у них гендерное равенство стало таким, что не женщины стали, как мужчины, а у них мужчины стали, как не самые лучшие женщины. Поэтому то, что они ведут себя как торговки тухлой рыбой, это не значит "гендерные равенства", значит, они мужиками перестали быть, а не женщины стали мужественнее", — заключил член ГД.

Ранее в ВСУ заявили, что в 2022 году женщины от 18 до 60 лет должны явиться в военкомат, чтобы их проверили на пригодность для постановки на воинский учёт. Арестович объяснил это решение украинских властей победой гендерного равенства, к которому стремились жительницы страны.

"Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу. Вот добились наконец-то. Одни и те же требования к мужчинам и женщинам", — отметил Арестович в эфире канала Politeka Online.

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