В Китае оценили пресс-конференцию Владимира Путина

Китайские СМИ обсудили большую пресс-конференцию Владимира Путина. Журналисты отметили жёсткую позицию президента про расширение НАТО на Восток.

Газета Global Times сообщила, что Китай должен также жёстко реагировать на подобные вызовы. В издании написано о том, что жители Поднебесной восхищаются позицией Путина в части защиты национальных интересов.

"Поскольку вооружённые силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жёстким, как Россия", — написано в статье.

Global Times обратило особое внимание на слова Путина о Китае. Президент на пресс-конференции 23 декабря подчеркнул сотрудничество двух стран в разных сферах. Он назвал их не имеющими прецедентов в истории.

"Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России", — написали журналисты издания.

В публикации газеты China Youth Daily упомянуты поставленные Путиным "красные линии", которые Запад не должен пересекать.

Новостной портал "Чжунго синьвэнван" сообщает, что Путин не раз упомянул Китай на пресс-конференции.

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