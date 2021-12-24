Девочка, замёрзшая в овраге под Саратовом, находится между жизнью и смертью

Главврач областной детской клинической больницы Саратовской области Михаил Свинарёв рассказал о состоянии пятилетней девочки, которую обнаружили раздетой в овраге рядом с насмерть замёрзшим братом.

По словам врача, быстро малышка не поправится из-за крайне тяжёлых поражений четвёртой степени. Около 25% тела пострадавшей обморожено, сообщил он. Врачи трудятся над стабилизацией состояния, подчеркнул специалист. Он отметил, что ребёнок пролежал на морозе около пяти часов, а до этого девочку почти задушили. Она пережила клиническую смерть.

"Поэтому у нас существуют риски, что всё это может дойти до ампутации пальцев на руках и ногах. Ну и удушение — это тяжелейшая гипоксия, повреждение головного мозга, лёгких. Поэтому пока состояние ребёнка критическое. Плюс остановка сердца", — сказал Свинарёв в беседе с Телеканалом "360".

Также врач заявил, что организм малышки испытал огромный стресс из-за отсутствия воздуха и переохлаждения. По словам эксперта, она находится в состоянии между жизнью и смертью.

Ранее сообщалось, что под Саратовом 43-летняя мать придушила шарфом восьмилетнего сына и пятилетнюю дочь. После этого женщина раздела детей и оставила их замерзать в овраге. На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали предполагаемую преступницу. Она признала свою вину и раскаялась. По словам матери, мотивом преступления стало плохое поведение детей.

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