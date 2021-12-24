В России надеются, что у Молдовагаза и Газпрома больше не будет проблем

В России надеются, что "Молдовагаз" больше не нарушит договорённостей, заключённых с "Газпромом", на поставку голубого топлива. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре всё было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договорённостей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдавию и Приднестровье решён", — передаёт РИА Новости его слова.

Он также обратил внимание, что для молдавской компании были подобраны максимально щадящие условия договора — цена газа в четыре раза ниже рыночной.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что компании "Молдовагаз" больше никто не станет помогать в погашении её долгов перед "Газпромом". Правительство республики уже погасило большую задолженность за поставку газа перед российской компанией.

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