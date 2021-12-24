Арестович прокомментировал обязанность украинок явиться в 2022 году в военкомат

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил решение Киева обязать местных жительниц от 18 до 60 лет в следующем году посетить военкомат. ВСУ необходима информация о пригодности женщин для постановки на воинский учёт, заявляли военные.

"Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу. Вот добились наконец-то. Одни и те же требования к мужчинам и женщинам", — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Советник подчеркнул, что женщины служат во многих странах. Также он объяснил данное решение украинских властей: в случае военного или чрезвычайного положения они будут знать, граждане с какими специальностями живут в стране. Во время подобного режима в тыл, на позиции вроде медиков и бухгалтеров лучше призвать женщин, поскольку мужчины должны сражаться, сказал Арестович. Вместе с этим он напомнил, что все врачи на Украине являются военнообязанными, в том числе студенты.

Ранее начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко заявили об обязанности женщин на Украине в 2022 году явиться в военкомат. Если они этого не сделают, их оштрафуют, отметили военные. Трансляцию этого выступления можно посмотреть в Facebook.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.