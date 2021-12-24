В МИД РФ раскритиковали идею всеукраинского референдума по Донбассу

Руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по ЛДНР без участия самих республик. Дипломат назвал подобное мероприятие лицемерием.

Как подчеркнул Полищук, слова Зеленского противоречат Минским договорённостям, в которых отсутствует строка о проведении референдума. Особенно лицемерно, что голосование может пройти без жителей Донбасса, отметил дипломат.

"В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с лёгкостью делают это в отношении Донбасса", — заявил Полищук в интервью РИА Новости.

Он напомнил об обязательстве Киева вести переговоры с неподконтрольными ему территориями по установлению особого статуса ЛДНР. Также украинским властям необходима конституционная реформа, добавил дипломат. Он сказал, что всё это указано в минских соглашениях.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал детали всеукраинского референдума. По словам парламентария, граждане страны смогут голосовать лишь на подконтрольных столице территориях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.