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Ахметов обнаружил на Украине притеснение свободы слова и поиски "врагов народа"

Мир

Богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что в его ближайшие планы входит борьба с "антиолигархическим законом" и защита института свободы слова в стране, власти которой заняты исключительно разжиганием внутренней вражды.

Ахметов обнаружил на Украине притеснение свободы слова и поиски "врагов народа"

Своим видением сегодняшней Украины Ахметов поделился с американским изданием The Washington Post. В интервью таблоиду он "прошёлся" по Зеленскому, который "душит права человека", и категорически отверг все обвинения в свой адрес о том, что он якобы готовит госпереворот.

"Я поддерживаю движение по борьбе с коррупцией в Украине. Но эта проблема не будет решена путём принятия противоречивых законов и составления списков "врагов народа", — сказал олигарх, который сам себя предпочитает называть "инвестором".

При этом он подчеркнул, что и впредь будет поддерживать оппозицию действующей власти, предоставляя на своих каналах — "Украина" и "Украина-24", возможность выражать свою позицию всем, кто мыслит не так, как "офис Зеленского".

Если вкратце

Всё выступление Рината Ахметова на страницах The Washington Post сводилось к тому, что Зеленский "развёл дворцовые интриги, игнорируя реальные угрозы и проблемы":

он слабо реагирует на потенциальное российское вторжение, игнорируя даже предупреждения Запада.

Да и вообще Зеленский, по словам Ахметова, — "редкостный самодур".

К слову, напомним, ещё недавно сам олигарх был довольно тесно связан с офисом действующего президента Украины — "его" люди занимали многие важные госпосты:

  • премьер-министр Шмыгаль и министр энергетики обеспечивали "зелёный свет" его предприятиям, уничтожая атомную энергетику в угоду более дорогой "зелёной", тем самым способствуя укреплению энергетической монополии ДТЭК, принадлежащей Ахметову.

В благодарность ахметовские телеканалы вели комплиментарную по отношению к власти информационную политику. Пока имелись общие интересы с властью, Ахметов совсем не замечал уничтожения свободы слова, начал которую, строго говоря, вовсе не Зеленский, а его предшественники.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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