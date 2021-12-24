Американские военные на Окинаве расстроили Токио

На военно-морской базе США, базирующейся в Японии, зарегистрирована массовая вспышка заболеваний коронавирусом. Япония призвала американских военных "серьёзнее относиться к проблеме" и начать проводить тестирование по правилам Японии, которые "сильно отличаются от американских".

"Мы призвали американскую сторону принять наилучшие возможные меры для предотвращения распространения инфекции", — заявил глава секретариата кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно после того, как 227 человек, дислоцированных в Кэмп-Хансене, базе Корпуса морской пехоты США в префектуре Окинава, дали положительный результат на COVID-19, согласно данным правительства Японии.

По словам Мацуно, вооруженные силы США заявили, что солдаты прошли тестирование на пятый день после прибытия в Японию, поскольку они уже были вакцинированы, и не покинут базу до тех пор, пока не будут сняты ограничения на передвижение. С другой стороны, японские правила требуют, чтобы все прибывающие путешественники проходили тестирование в течение 72 часов до отъезда.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси выразил свое "глубокое неодобрение" командующему вооруженными силами США в Японии Рики Руппу, вызванное тем, что "американские военные проверяют своих солдат через три-пять дней после их прибытия и позволяют им свободно перемещаться по своим базам, а не помещают их в карантин"

Он подчеркнул:

"Эти правила не соответствуют японским правилам".

К слову, напомним, японское правительство платит Штатам зато, что их базы вообще существуют на территории островного государства. А недавно США ещё и ценник повысили.

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