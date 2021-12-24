На уровне слухов: кого демократы выдвинут на выборы 2024 года

Экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич резко высказался о "правлении" действующего президента Джо Байдена, раскритиковав его отношение к экономике, коронавирусу и пограничному кризису.

В интервью Fox News республиканец выразил надежду, что "Байден больше не будет баллотироваться”. На вопрос журналиста, кто же должен в таком случае быть выдвинут на президентский пост в 2024 году, Гингрич заявил, что

"поскольку вице-президент Камала Харрис "ещё слабее” Байдена, то реальный кандидат может быть только один — Хиллари Клинтон, которая "жаждет" реванша за проигрыш Дональду Трампу в 2016 году.

"Последний слух, который я слышал, состоял в том, что Хиллари собирается баллотироваться. И я думаю, что это многое сказало бы о хаосе в Америке, если бы Хиллари Клинтон появилась еще раз”.

Напомним, президент Байден и его соратники-демократы неоднократно заявляли, что он планирует переизбираться на новый срок, хотя критики ставили под сомнение преклонный возраст президента и многочисленные "публичные оплошности".