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На Украине удивились ролику Зеленского, в котором он аплодирует сам себе

Мир

На Украине 22 декабря отмечали День работников дипломатической службы. По этому поводу было опубликовано поздравление Владимира Зеленского. Которое, надо сказать, производит странное впечатление.

На Украине удивились ролику Зеленского, в котором он аплодирует сам себе

Как отмечает этой связи украинское издание "Страна", складывается впечатление, что украинский президент выступил перед самим собой.

В видео, посвященному поздравлениям украинских дипломатов, показано, как Владимир Зеленский с женой Еленой и главой МИД Дмитрием Кулебой внимательно слушают и аплодируют выступлению президента Украины.

Дело, скорее всего, в некачественном монтаже видеоролика. 

День работников дипломатической службы учредил президент Украины Виктор Ющенко в 2005 году. Дата тоже была выбрана не случайно. 22 декабря 1917 года в Украинской народной республике по распоряжению её правительства был учреждён Генеральный секретариат международных дел.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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