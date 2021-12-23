Пьяный грабитель уснул во время преступления и попался полицейским

В Уэльсе 31-летний Сэмюэль Маллиган получил один год лишения свободы за ограбление. Неудачливый вор в состоянии алкогольного опьянения уснул в ходе попытки что-нибудь похитить, поэтому его легко поймали правоохранители.

Работница ресторана Las Iguanas как обычно открыла заведение. Когда сотрудница вошла в помещение, она заметила пьяного и спящего мужчину, закрыла дверь, чтобы тот не мог скрыться. Полицейские приехали на вызов и арестовали Маллигана. Он всё ещё не протрезвел, из-за чего в ответ на обвинения сказал лишь "окей", передаёт Daily Mail.

Выяснилось, что преступник уже много раз грабил в прошлом, а также употреблял наркотики. Маллиган признался в содеянном и стал участником программы против зависимости.

Ранее в Белгородской области 44-летний житель Старого Оскола выпил вместе с другом у него в гостях и попытался украсть чужой планшет. Вор-рецидивист хотел покинуть место преступления и вместо такси вызвал полицию. Как только преступник осознал ошибку, он попробовал убежать, однако правоохранители смогли его задержать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.