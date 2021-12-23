Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе

Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе. Как сообщает MK.RU, об этом написал журналист турецкого издания Habertürk Четинер Четин.

По его словам, Анкару могут втянуть в войну со стороны Запада.

"В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях", - считает Четин.

Он отмечает, что Запад может перебросить специальное военное соединение численностью 35-40 тысяч. По словам автора статьи, он выяснил у дипломатов в Брюсселе, что в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объедин`нную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют по очереди. Сейчас центр командования находится в Турции.

"Здесь возникает очень рискованная ситуация", - пишет Четин.

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