Путин сравнил уровень инфляции в РФ и США: у них показатель превышен в три раза

В США уровень инфляции в три раза превышает целевой показатель, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. По его мнению, именно смягчение макроэкономической политики привело к росту инфляции.

Он объяснил, что во многих ведущих экономиках мира пришли к мягкой денежно-кредитной политике, что отразилось на макроэкономике в целом.

"В США инфляция — 6,2% при целевом показателе в 2%. В три раза уровень инфляции превысил целевой показатель. У нас она тоже большая — 8%, но целевой — 4%, в два раза, а у них в три, это серьёзное дело. Я думаю, что ФРС придётся что-то делать. Мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике. И в конечном итоге сводит на нет те благие цели, для которых это делается", — рассказал он.

Путин также отметил, что инфляция 8% для России это много, нам нужно вернуться к 4%, резюмировал он.

Ранее независимый финэксперт Александр Трифонов сообщил, что наступающем 2022 году россиян ожидает очередной рост инфляции. Правда, послабее, чем в текущем: не 8-9 процентов, а примерно в районе 5-6.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.