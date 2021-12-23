Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме

Группа из 24 мигрантов из Ирака пыталась попасть из Белоруссии в Польшу на пароме. Как сообщает РИА Новости, польские пограничники утверждают, что "иностранцем помогали белорусские службы". Все переправившиеся через реку Свислочь задержаны.

Всего, по данным погранслужбы, за сутки нелегально пересечь границу пытались 48 иностранцев. С начала года таких случаев было около 40 тысяч. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. В ноябре таких попыток было выявлено около 9 тысяч, в октябре - 17, в сентябре – более 7,5 тысячи.

На границе Белоруссии и Польши несколько тысяч мигрантов в конце августа устроили палаточный лагерь. Они надеются попасть в ЕС. Польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки людей проникнуть в страну.

Польша обвиняет Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает.

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