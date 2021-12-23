Украинский политолог трезво оценил вероятность Майдана

На Украине процесс архаизации и развала единой экономики подошёл к точке невозврата. И любой мало-мальски значимый конфликт может закончиться (и закончится наверняка) новым Майданом.

Так считает политолог, Андрей Золотарёв, директор аналитического центра "Третий сектор", одной из старейших общественных организаций современной Украины.

По словам политолога, дефрагментация Незалежной как государства идёт — и не первый год — полным ходом:

"Сегодня она (Украина) напоминает леопардовую шкуру, на которой есть место и "янтарной республике", и Закарпатью, живущему по каким-то неведомым Киеву законам — кто бы там ни пытался разобраться с контрабандой, это все заканчивалось фиаско. Децентрализация уже переросла в феодализацию страны, где экономика почти не связывает части целого. Превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток локализует экономику в рамках регионов: например, подконтрольная Украине часть Донбасса — это металл, руда, Николаевская область — зерновые. Каждый живёт "своим". Риск, что мы можем в результате кризиса получить то, что мы видели в третьей части "Слуги народа", когда вернувшийся из тюрьмы Голобородько видит такую лоскутную карту Украины, никуда не исчез", — говорит Золотарёв.

Ещё одним аргументом в пользу новой "цветной революции" он в интервью порталу "Украина. Ру", назвал существование в стране "карго-культа" Майдана (это религиозное поклонение туземцев Тихого океана западным товарам и предметам. — Прим. ред.).

"В обществе уже существуют определённые предубеждения и страх Майдана. Хотя пока Украина к повторению 2014 года морально не готова", — сказал Золотарёв.

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