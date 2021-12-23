Международная антикризисная группа придумала, как "помирить" Россию и Запад

В Международной кризисной группе обеспокоились "наращиванием военной мощи" России на границе с Украиной. Аналитики предложили российской стороне "вывести" солдат, а западу "сократить риторику" по вступлению Незалежной и Грузии в НАТО.

Аналитики полагают, что ряд мер поможет уладить конфликт и "усадить за стол переговоров" лидеров стран.

"Прежде всего США, европейские державы и Россия заключат осторожное соглашение — достаточно осмотрительное, чтобы власти ни одной из стран не выглядели слабыми в глазах своего населения, — соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер", — цитирует документ RT.

Так, согласно информации, Россия должна будет не только убрать военных с пограничной зоны, но и ликвидировать всю инфраструктуру "представляющую угрозу". В свою очередь Запад и США обязуются ограничить военно-морские учения в акватории Чёрного и Балтийского морей. А также сократить обсуждения по поводу вступления Незалежной и Грузии в альянс.

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