Япония вводит обязательный карантин для российских туристов из-за "омикрона"

Японское правительство приняло решение об ограничительных мерах в связи в быстрым темпом распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Так, по сообщению посольства России в Японии, все въезжающие граждане РФ на территорию страны должны пройти обязательный карантин.

"В связи с распространением в мире штамма коронавируса "омикрон", а также выявлением всё большего числа инфицированных данным вариантом COVID-19 при въезде в Японию и на её территории правительство страны приняло решение в очередной раз ввести въездные ограничения в отношении ряда стран, включая Российскую Федерацию", — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Согласно информации, ограничения вступают в силу с 25 декабря. Так, всем прибывшим на территорию страны необходимо три дня провести в "специально отведённом месте", а после ещё 11 дней самоизолироваться по месту пребывания.

Как уточнили в посольстве, ограничение касается всех регионов России вне зависимости от темпов распространения заболевания.

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