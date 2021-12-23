Байден рассказал, при каком условии будет переизбираться в 2024 году

Американский лидер Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году при условии, если будет в хорошей форме. Как подчеркнул политик, главное, чтобы к тому времени он был здоров.

Кроме того, лидер американской нации уточнил, что его не "пугает" соперничество с экс-президентом США Дональдом Трампом в выборной гонке.

"Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова", — заявил Байден в интервью телекомпании ABC.

Байден подчеркнул, что участие Трампа в выборах только даст ему фору и повысит шансы на победу.

Ранее Pravda.Ru писала, что по данным социологического опроса в США, почти 50% респондентов ответили, что не считают, что Байден в состоянии управлять страной. И даже заподозрили лидера в психическом отклонении. По их мнению, глава государства начинает забывать элементарные вещи и имена своих подчинённых, что является "тревожным звоночком".

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