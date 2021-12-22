Власти Японии обеспокоены: растет число заражённых COVID-19 на базе ВМС США

В среду власти Японии призвали военных США придерживаться антиковидных правил и регулярно проводить тестирование, поскольку на американской военной базе уже зарегистрировано более 200 случаев заражения "короной".

За последние месяцы в Японии резко снизилось количество случаев заболевания COVID-19, при этом за все время разгула пандемии в Стране восходящего солнца было зафиксировано не так уж и много смертей — от "ковида" умерли всего 18 300 человек, не такая большая цифра по сравнению с другими странами. Но в последние дни 215 военных с базы ВМС США Кэмп-Хансен, расположенной на Окинаве, получили положительный результат ПЦР-теста, пишет France 24.

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, по поручению премьер-министра Фумио Кисиды, выразил свое недовольство командующему вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанту Рики Руппу.

Границы Японии закрыты почти для всех иностранных граждан. Прибывающие путешественники должны пройти тестирование по прибытии, а затем изолироваться на две недели дома или в отелях. Однако Хаяси отметил, что американские военные проверяли новых солдат только через три-пять дней после их прибытия, при этом новичкам было разрешено свободно перемещаться по базе.

Пока неясно, у скольких солдат есть новый вариант вируса "омикрон", на который пришлось почти три четверти новых случаев заболевания в США за последнюю неделю.

На Окинаве находится около 20 000 морских пехотинцев США, а также тысячи военнослужащих других американских военных служб. В прошлом году две базы ВМС США на Окинаве, включая Кэмп-Хансен, были закрыты на карантин, а на других базах в регионе были введены ограничения.