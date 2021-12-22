Отопительный сезон на Украине пройдёт спокойно, заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что отопительный сезон в стране должен пройти спокойно, если не возникнет каких-то отягощающих обстоятельств.

"Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдём отопительный сезон спокойно, так, как и проходим каждый год", — передаёт информационное агентство РИА Новости его слова.

Он объяснил, что гражданам не стоит волноваться, в настоящий момент всё проходит в штатном режиме. Кроме того, уровень добычи угля уже увеличен в стране на 28%, и газа в подземных хранилищах хватит на весь сезон, добавил Шмыгаль.

Ранее в Верховной раде сообщили, что Россия больше не будет поставлять энергетический уголь на Украину. Поставки прекратились с 1 ноября.

В конце октября первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко рассказал о том, как страна может исправить ситуацию с закрытием поставок угля из РФ. Недостающие объёмы планировалось закрыть поставками из Польши, Казахстана и ЮАР.

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