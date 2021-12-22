EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт: риск заразиться коронавирусом в самолёте повысился в два раза
Футуролог объяснил, как достойно справиться со сложностями в новом году
Государство, где нет и не было COVID-19: это одна из бывших республик СССР
В Италии объяснили, почему Евросоюз не может ввести санкции против РФ
Число умерших из-за омикрон-штамма в Британии достигло 14 человек
Глава МИД Германии Бербок призвала вернуться к диалогу с Россией
В России дороже всего стоит новогодний корпоратив с участием группы "Ленинград"
В Белоруссии отвергли причастность к возникновению кризиса с мигрантами
Учёные предупредили о высокой скорости распространения "омикрона" среди детей

Отопительный сезон на Украине пройдёт спокойно, заявил Шмыгаль

Мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что отопительный сезон в стране должен пройти спокойно, если не возникнет каких-то отягощающих обстоятельств.

Отопительный сезон на Украине пройдёт спокойно, заявил Шмыгаль

"Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдём отопительный сезон спокойно, так, как и проходим каждый год", — передаёт информационное агентство РИА Новости его слова.

Он объяснил, что гражданам не стоит волноваться, в настоящий момент всё проходит в штатном режиме. Кроме того, уровень добычи угля уже увеличен в стране на 28%, и газа в подземных хранилищах хватит на весь сезон, добавил Шмыгаль.

Ранее в Верховной раде сообщили, что Россия больше не будет поставлять энергетический уголь на Украину. Поставки прекратились с 1 ноября.

В конце октября первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко рассказал о том, как страна может исправить ситуацию с закрытием поставок угля из РФ. Недостающие объёмы планировалось закрыть поставками из Польши, Казахстана и ЮАР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

УКРАИНА-США: УГОЛЬ В ОБМЕН НА ОРУЖИЕ?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Отопительный сезон на Украине пройдёт спокойно, заявил Шмыгаль
Футуролог объяснил, как достойно справиться со сложностями в новом году
Лукашенко: несколько человек задержали за попытки терактов в Белоруссии
Эксперт: риск заразиться коронавирусом в самолёте повысился в два раза
Государство, где нет и не было COVID-19: это одна из бывших республик СССР
В ЛНР сбит украинский беспилотник
В Италии объяснили, почему Евросоюз не может ввести санкции против РФ
Число умерших из-за омикрон-штамма в Британии достигло 14 человек
Глава МИД Германии Бербок призвала вернуться к диалогу с Россией
В России дороже всего стоит новогодний корпоратив с участием группы "Ленинград"
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Любовь Степушова Геноцида не было, Арцах не наш: Армении никогда не стать Великой Любовь Степушова Александр Артамонов НАТО готовит провокацию в Донбассе? Тревожные сигналы Александр Артамонов Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников