В Италии объяснили, почему Евросоюз не может ввести санкции против РФ

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что у Европейского союза на данный момент отсутствуют возможности для внедрения санкций в отношении Москвы. По словам политика, ещё "не пришло время" для давления в области газа.

Премьер-министр призвал задуматься о "доступном сдерживающем факторе" ЕС. По мнению Драги, блок способен оказывать влияние только в экономической сфере.

"У нас нет ракет, кораблей или армий. Сегодня у нас есть лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ — нет", — заявил итальянский политик, слова которого приводит Agenzia Nova.

Как отметил Драги, для ЕС важно находиться в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчёркивал, что планирует использовать как инструмент только переговоры, заключил премьер-министр.

Ранее в среду, 22 декабря, сообщалось, что американские власти намерены ограничить импорт телефонов в Россию в случае сильного обострения обстановки вокруг Украины. Также Вашингтон способен остановить поставки частей самолётов, машин и других материалов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.