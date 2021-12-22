Украинские пограничники собираются укрепить отдельные участки украинско-российской границы при помощи противотанковых рвов. О планах и ведущихся работах по укреплению пограничных территорий в Сумской области Украины говорится на портале Государственной пограничной службы Украины.
Работы по укреплению границ уже начались, этим сейчас занимается комплексная механизированная инженерная группа. Украинские инженеры с привлечением спецтехники прокапывают рвы и насыпают рядом земляные валы, дополняя таким образом уже существующие искусственные препятствия. Сообщается, что укрепление границ ведётся на "наиболее угрожающих направлениях".
В погранслужбе Украины уточнили, что, как правило, работы по инженерному оснащению границы прекращаются с приходом зимы, но этот год стал исключением, и укрепление украинско-российской приграничной линии продолжается в связи с "вызовами безопасности на госгранице".
В последнее время Украина и её западные партнёры часто заявляют якобы готовящемся вторжении на её территорию со стороны России. РФ, со своей стороны, постоянно опровергает подобные заявления.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.