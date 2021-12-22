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Украинцы укрепляют свою границу с РФ противотанковыми рвами

Мир

Украинские пограничники собираются укрепить отдельные участки украинско-российской границы при помощи противотанковых рвов. О планах и ведущихся работах по укреплению пограничных территорий в Сумской области Украины говорится на портале Государственной пограничной службы Украины.

Украинцы укрепляют свою границу с РФ противотанковыми рвами

Работы по укреплению границ уже начались, этим сейчас занимается комплексная механизированная инженерная группа. Украинские инженеры с привлечением спецтехники прокапывают рвы и насыпают рядом земляные валы, дополняя таким образом уже существующие искусственные препятствия. Сообщается, что укрепление границ ведётся на "наиболее угрожающих направлениях".

В погранслужбе Украины уточнили, что, как правило, работы по инженерному оснащению границы прекращаются с приходом зимы, но этот год стал исключением, и укрепление украинско-российской приграничной линии продолжается в связи с "вызовами безопасности на госгранице".

В последнее время Украина и её западные партнёры часто заявляют якобы готовящемся вторжении на её территорию со стороны России. РФ, со своей стороны, постоянно опровергает подобные заявления.

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Опасное направление: что происходит по обе стороны границы России и Украины? | Донбасс Реалии
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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