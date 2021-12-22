Украинцы укрепляют свою границу с РФ противотанковыми рвами

Украинские пограничники собираются укрепить отдельные участки украинско-российской границы при помощи противотанковых рвов. О планах и ведущихся работах по укреплению пограничных территорий в Сумской области Украины говорится на портале Государственной пограничной службы Украины.

Работы по укреплению границ уже начались, этим сейчас занимается комплексная механизированная инженерная группа. Украинские инженеры с привлечением спецтехники прокапывают рвы и насыпают рядом земляные валы, дополняя таким образом уже существующие искусственные препятствия. Сообщается, что укрепление границ ведётся на "наиболее угрожающих направлениях".

В погранслужбе Украины уточнили, что, как правило, работы по инженерному оснащению границы прекращаются с приходом зимы, но этот год стал исключением, и укрепление украинско-российской приграничной линии продолжается в связи с "вызовами безопасности на госгранице".

В последнее время Украина и её западные партнёры часто заявляют якобы готовящемся вторжении на её территорию со стороны России. РФ, со своей стороны, постоянно опровергает подобные заявления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.