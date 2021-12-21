Врач назвал два симптома для отличия "омикрона" от простуды

Люди могут спутать заражение омикрон-штаммом коронавируса с простудой, поскольку они проявляют себя похожим образом, сообщается в материале The Sun.

В настоящее время единственным способом выявления омикрон-штамма COVID-19 является ПЦР-тест. Британский вирусолог Лоуренс Янг сказал, что 25% людей, которые болеют простудой, на самом деле заражены новым вариантом COVID-19, поскольку симптомы у этих заболеваний частично совпадают. Однако есть два симптома, которые сигнализируют именно о наличии у человека "омикрона": это головные боли и усталость.

"Простуда наступает немного более постепенно. Но с "омикроном" у людей быстро возникают головные боли и усталость", — цитирует врача РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что заразившиеся "омикроном" жалуются в первую очередь на першение в горле и лихорадку.

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