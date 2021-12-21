Сторонники Саакашвили организовали митинг в центре Тбилиси

Тысячи жителей Грузии пришли на акцию протеста в центре Тбилиси. Возмущённые граждане потребовали выпустить из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Во вторник, 21 декабря, в день рождения Саакашвили его последователи вышли на улицы с плакатами, чтобы продемонстрировать негодование из-за заключения политика. Не только жители столицы, но и люди из других городов страны стали участниками митинга, передаёт РИА Новости.

Координатором акции оказалась оппозиционная партия "Единое национальное движение". На этом мероприятии политики пообещали рассказать о плане по освобождению Саакашвили. Они уже начали выступать перед толпой.

Ранее член Верховной Рады и девушка экс-лидера Грузии Елизавета Ясько рассказала мировой общественности, что он может стать инвалидом. Саакашвили уже испытывает трудности во время ходьбы, а также проблемы с памятью, отметила его возлюбленная.

"К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьёзные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", — сообщила Ясько в соцсетях.

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