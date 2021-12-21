Столтенберг: саммит России и НАТО нужно провести "как можно скорее"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в необходимости провести переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом в самое ближайшее время.

Как пишет РИА Новости, Столтенберг надеется, что саммит России и НАТО состоится в начале 2022 года.

"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия — НАТО как можно скорее в новом году", - сказал Столтенберг.

О такой же необходимости говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который предупредил, что продолжение расширения НАТО на восток и приближение к российским границам будет воспринято РФ как переход через "красную линию".

17 декабря МИД РФ обнародовало предложение по гарантиям безопасности, которые должны обеспечить НАТО и США на территории Европы. Согласно ему, Россия и НАТО должны будут отказаться от дальнейшего размещения новых вооружений в Европе, а США не должны формировать военные базы на территории стран-членов бывшего СССР, которые не входят в состав Альянса.

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