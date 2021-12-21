В США не исключили политические мотивы в деле о Порошенко

Вашингтон пристально наблюдает за делом бывшего украинского лидера Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Об этом рассказали американские дипломаты в Киеве.

"Соединённые Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", — написали на официальной странице посольства США в Twitter.

Порошенко обвинили в сотрудничестве с Россией и Донбассом с целью навредить Украине. Также правоохранители заявили, что экс-президент финансировал террористов и сформировал энергетическую зависимость Киева от Москвы. Сейчас бывший лидер находится в Варшаве и, по его словам, разрабатывает с польскими политиками меры против РФ.

Ранее член Верховной Рады Юлия Тимошенко обратилась к Порошенко и порекомендовала ему не уезжать из Украины, доказывать свою позицию, если вины действительно нет. Также депутат призвала не сдаваться и отстаивать правду в ЕСПЧ и других международных судах.

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