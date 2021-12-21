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Польша делает из солдата-перебежчика в Белоруссию наркомана и насильника

Мир

Бежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко в Польше выставляют алкоголиком, наркоманом, имеющим проблемы с законом, избивавшем свою мать.

Польша делает из солдата-перебежчика в Белоруссию наркомана и насильника

Как пишет газета Fakt, у перебежчика раньше были серьезные проблемы с законом. Так районный суд Бартошице в сентябре приговорил его к 6 месяцам лишения свободы и запретил приближаться к матери на расстояние менее 50 метров, так как он её "избивал". Ему также запретили связываться с ней в течение года.

"Он сбежал в Белоруссию от уголовной ответственности в Польше. Он знал, что здесь его не ждет ничего хорошего, тем более что он был пойман за рулем в нетрезвом состоянии, под марихуаной и за избиением матери. Следовательно, он предал родину и уехал в Беларусь. На мой взгляд, он эмоционально неуравновешенный человек", — сказал бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скжипчак в интервью порталу wPolityce. pl.

Тем временем районная прокуратура Белостока уже возбудила дело о дезертирстве Эмиля Чечко.

Такое деяние карается лишением свободы на срок до 10 лет.

В программе "WP Newsroom" генерал Мечислав Бениек заявил, что классификация преступления может измениться, если прокуратура найдет доказательства того, что Чечко мог предоставить белорусам информацию о польской армии. В случае шпионажа ему грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Чечко уже попросил политического убежища в Белоруссии.

Чечко служил в 16-й Поморской механизированной дивизии и на польско-белорусской границе. Мужчина решил бежать в Белоруссию и попросить убежища у местных властей. Он утверждает, что его бегство явилось следствием несогласия с действиями польских властей, а также бесчеловечного обращения с мигрантами с Ближнего Востока.

Эмиль Чечко заявил в интервью белорусскому телевидению:

"Мы ловили какого-то одинокого человека, потом мы увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит, пограничники стреляли ему просто в голову. Они просто брали солдата, поили его и говорили кого-нибудь убить. Мне трудно сказать, сколько таких могил. Я был только одним солдатом. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать".

Партия "Конфидерация" польского парламента потребовала ввести смертную казнь за дезертирство.

Между тем газета "Выборча" нашла результаты вскрытия 40-летнего рядового, скончавшегося в начале ноября в приграничном районе Копытув Люблинского воеводства. Причиной смерти стало отравление алкоголем. То есть пьянство в рядах доблестных солдат Войска Польского обычное дело.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. 16 ноября мигранты предприняли попытку прорваться через границу с Польшей, и, чтобы оттеснить их, польские силовики применили спецсредства. Сегодня ситуация стабилизировалась, часть мигрантов уехала на родину, другие не оставляют попыток пробраться на запад.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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