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Климкин: Запад предаст Украину из-за России

Мир

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Запад собирается предать Украину, нанеся ей "удар в спину" из-за ситуации с Россией.

Климкин: Запад предаст Украину из-за России

Он напомнил, что совсем скоро Россия, США и европейские государства будут обсуждать вопросы безопасности Европы, и в этом обсуждении Украина не сможет принимать участие, что сулит ей самые плачевные последствия.

"В следующем месяце, в январе, с большой вероятностью начнется дискуссия по европейской безопасности между американцами, Путиным, возможно европейскими лидерами, и нас там нет. И это второй случай после "Северного потока", когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, а, в конце концов, наше существование" — предостерёг украинский политик.

Как пишет РИА Новости, бывший глава украинского МИД назвал то, что будет происходить дальше с подачи США и России "новой Ялтой", на которой Украина не сможет принимать участие в принятии ключевых решений. Климкин полагает, что готовящаяся конференция будет иметь решающее значение для Киева, поэтому украинские власти должны сделать всё возможное, чтобы стать участниками переговоров наравне с другими.

Ялтинская конференция, которую упомянул Климкин, была проведена в феврале 1945 года. В ходе неё лидеры ведущих мировых держав — Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт - провели обсуждение послевоенного мирового порядка, когда гитлеровская Германия была окончательно разбита.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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