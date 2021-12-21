Путин: гарантиям США доверия нет, они найдут способ выкрутиться

Президент России Владимир Путин заявил, что гарантиям США доверия нет, американцы всегда найдут способ выкрутиться, добавил он.

"Этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными", — передаёт РИА Новости его слова.

Российский лидер сделал такое заявление во время заседания коллегии Министерства обороны РФ. По его мнению, западные страны также взяли за привычку прикрываться международным правом, когда им это выгодно, но только оно создаёт определённые помехи для их действий, как они тут же открещиваются от него.

"И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели", — резюмировал Путин.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с помощником госсекретаря США Карен Донфрид, чтобы обсудить гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах.

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