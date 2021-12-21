Телеканал "Украина 24" по ошибке выдал Порошенко за преступника

Телеканал "Украина 24" во время трансляции выпуска о преступнике, захватившего заложников в Париже днём ранее, по ошибке показал видео с бывшим главой государства Петром Порошенко. Об оплошности телевизионщиков рассказывает издание "Украина.Ru".

В то время как корреспондент описывал захват заложников в Париже, на экранах показывали кадры с Порошенко, выступающим в Раде. Видео с бывшим президентом сопровождались подписью "Вооружённый мужчина держит в страхе Париж".

В новостном сюжете на самом деле рассказали, как парижскими полицейскими был задержан горожанин, который 17 часов удерживал в заложниках двух женщин.

Ранее выяснилось, что Порошенко подозревается в госизмене, которую связывают с поставками угля из Донбасса. По информации главы главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко в свою бытность президентом страны злоупотребил своими полномочиями, разорвав контракты на поставку угля из ЮАР и заменив их соглашениями на поставки угля с Донбассом.

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