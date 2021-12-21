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Бежавшему в Белоруссию польскому солдату Чечко предъявили обвинения

Мир

Польская районная прокуратура предъявила обвинения военному Эмилю Чечко, который сбежал в Белоруссию и рассказал о правонарушениях пограничников. Правоохранители заявили, что скоро объявят солдата в розыск.

Бежавшему в Белоруссию польскому солдату Чечко предъявили обвинения

Чечко обвинили в дезертирстве. Польскому военнослужащему грозит от одного до десяти лет тюремного заключения.

"Действия прокуратуры будут направлены на розыск подозреваемого с целью осуществления с его участием процессуальных действий и привлечения к уголовной ответственности за совершённое преступление", — заявила прокурор Александра Скшиняж, слова которой цитирует ТАСС.

Ранее польский генерал Томаш Петровский заявил об увольнении командиров бежавшего в Белоруссию солдата. Также Петровский отметил, что журналисты манипулируют Чечко и пытаются сформировать образ пограничников, которые якобы нарушали закон. По словам генерала, дезертир станет помогать Минску в пропаганде против Польши. Это уже видно по "стилю опроса" в первых интервью Чечко белорусским СМИ, подчеркнул Петровский. Он рассказал о намерении ВС добиться наказания для этого солдата.

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Эмиль Чечко: Польские солдаты убивали на границе волонтёров
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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