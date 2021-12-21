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Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс. Он обвиняет её в том, что "пристрастное” двухлетнее расследование его деловых отношений нарушает его гражданские права.

Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк

О том, что адвокаты 45-го президента и Trump Organization подали жалобу федеральному судье в Северном округе Нью-Йорка, сообщили несколько американских СМИ.

"Летиция Джеймс обвиняет президента Трампа в бездушном пренебрежении этическими и моральными обязательствами, которые она поклялась соблюдать, когда стала генеральным прокурором, — говорится в заявлении адвоката Алины Хаббы. — Она обманула государство, начав это партизанское расследование, и навсегда запятнала святость своего офиса".

По словам адвоката, судебный процесс должен "не только привлечь ее к ответственности за вопиющие нарушения конституции, но и остановить ожесточенный крестовый поход, направленный на наказание её политических оппонентов”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Летиция Джеймс, демократ, была избрана генпрокурором в 2018 году после кампании по расследованию деловых отношений Трампа.
  • Она планировала баллотироваться на пост губернатора штата, но 9 декабря приостановила свою предвыборную кампанию, заявив, что ей необходимо завершить "важные расследования". Ранее в тот же день её офис объявил, что Трампа вызывают для дачи показаний 7 января.

"Ответчик" иск прокомментировала

"Организация Трампа постоянно стремилась задержать наше расследование его деловых отношений, — сказала Джеймс. — Наше расследование будет продолжаться, не останавливаясь, потому что никто не стоит выше закона, даже тот, кого зовут Трамп”.

По её словам, организация Трампа "лжёт" о стоимости своих активов банкам либо налоговым органам, чтобы получить выгодные условия кредитования или минимизировать налоги. Бизнес Трампа в сфере недвижимости по-прежнему имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, хотя 45-й президент официально переехал во Флориду ещё во время своего пребывания в Белом доме, сославшись на "охоту на ведьм” демократов в своем родном штате.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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