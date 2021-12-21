Французский интернет: Бриджит Макрон – трансгендер, родившийся мужчиной

Жена Эммануэля Макрона в интернете подверглась самой настоящей травле: с разных сторон посыпались утверждения, что она трансгендер, рожденная мужчиной.

На фоне спекуляций по поводу ее пола, которые на этой неделе буквально наводнили франкоязычный раздел Twitter, Брижит Макрон собирается подать жалобу, сообщают французские СМИ со ссылкой на людей из ее ближайшего окружения. Сама же первая леди пока никаких официальных комментариев не давала.

Что говорят

В Интернете ходят слухи, что Бриджит Макрон родилась мужчиной и в детстве её звали Жан-Мишель Трогне.

В ее официальной биографии её имя при рождении женское — Брижит Мари-Клод Трогне.

Французские СМИ сообщают, что им удалось отследить "первоисточник слухов" — они впервые появились в конце сентября в издании "Faits & documents", которое специализируется на теориях заговора.

По непонятной причине в этот понедельник слухи начали распространяться в социальных сетях.

Согласно новостному сайту Numerama, в общей сложности в Twitter было выявлено 34 тысячи сообщений на тему пола первой леди Франции. Под подозрением в "нагнетании скандала" "аккаунты, распространяющие теории заговора, крайне правые круги, анти-ваксеры, группы QAnon и певец Фрэнсис Лаланн”.

С чего вдруг такие подозрения

В качестве "доказательства' этих утверждений пользователи социальных сетей ссылаются, среди прочего, на немногочисленность опубликованных "молодых" фотографий Брижит Макрон, а также на ее "склонность прятать шею".

Журналистка Наташа Рей в эфире французского канала "Планета 360" рассказала, что в течение трёх лет проводила "биометрическую экспертизу" и "большое расследование" прошлого Бриджит Макрон. По её словам, ей удалось раздобыть документы, подтверждающие, что первая леди родилась мужчиной, и что эти "доказательства” сейчас "в запечатанном конверте, на попечении адвоката". Рей заявила также, что она обнародует их, "если во Франции будут введены мандаты на вакцинацию против Covid".

Французские СМИ сообщают, что за последнюю неделю было предпринято несколько попыток отредактировать статью в Википедии, посвященную 68-летней первой леди, при этом пользователи пытались добавить утверждения о том, что при рождении ее звали Жан-Мишель Трогне. В результате страница была переведена в "полузащищенный" статус, чтобы предотвратить такие изменения.

Ничто не ново

Брижит Макрон — не единственная первая леди или женщина-глава государства, на которую обрушились подобные слухи.

Например, еще в 2017 году ведущий консервативного радиошоу и основатель сайта InfoWars, Алекс Джонс, утверждал, что у Мишель Обамы, жены 44-го президента США, "кажется, очень большой пенис”.

Аналогичным образом, поступали заявления о том, что Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, является трансгендером.

Однако стоит отметить, что ни один из этих слухов никогда не был подкреплен убедительными доказательствами.

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