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AI: Минск шокирующе жесток к мигрантам. Но и Варшава хороша

Мир

Во время кризиса на границе с Польшей белорусские пограничники применили насилие к мигрантам с Ближнего Востока и Африки, пытаясь заставить их как можно скорее въехать в Польшу, утверждает международная неправительственная организация Amnesty International.

В документе, опубликованном в понедельник после бесед с 75 беженцами, оказавшимися на границе между двумя странами, базирующаяся в Лондоне правозащитная организация обвинила белорусские власти в "шокирующем уровне жестокости”.

  • Напомним, миграционный кризис приключился из-за того, что просители убежища стекались в Минск в попытке перебраться в ЕС.

По словам опрошенных правозащитниками беженцев, просители убежища страдали от "избиений и других серьезных пыток", включая лишение "пищи, воды, жилья и санитарных условий”.

Сириец, который был в составе группы из примерно 80 человек, рассказал:

"Они (белорусские силовики) выгрузили нас (из грузовика, на котором доставили к границе) … Там было около десяти белорусских солдат, и с ними четыре собаки. Они сказали, что выпустят собак на волю и, если мы не будем бежать быстро, нас покусают. Солдаты побежали за нами, избивая дубинками всех, кто бежал недостаточно быстро. После того, как они преследовали нас около 200 метров, солдаты развернулись, оставив нас в буферной зоне посреди леса. Семьи были разлучены. Те, кого укусили собаки, истекали кровью”.

В том же докладе Amnesty "прошлась" и по польским пограничникам, обвинив их в "грязной игре с человеческими жизнями”. По словам исследователя по правам беженцев и мигрантов Amnesty International Дженнифер Фостер, люди на границе "оказываются между молотом и наковальней”.

"Оказавшись в фактически зоне отчуждения на границе Белоруссии с ЕС, они сталкиваются с голодом и шокирующим уровнем жестокости со стороны белорусских сил, которые вынуждают их въезжать в Польшу, где их систематически оттесняют польские офицеры”, — сказала она.

Согласно отчёту, многие просители убежища, которые пересекли границу, были возвращены в Белоруссию без какой-либо надлежащей правовой процедуры. Это несмотря на то, что мигранты выражают намерение подать заявление о предоставлении убежища в Европейском союзе. Согласно законодательству ЕС, Польша обязана рассматривать все заявления о предоставлении убежища.

"Польские силы безопасности ясно видели жестокое обращение с просителями убежища и мигрантами, пострадавшими на белорусской стороне, и все же перевели их обратно через пограничное ограждение, -говорится в сообщении. — Польские власти часто повреждали телефоны и распыляли перец в лица тех, кто хотел мигрировать".

Что делать

"Тысячи людей, в том числе многие, спасающиеся от войны и конфликтов, оказываются застрявшими в Белоруссии в разгар зимы в крайне тяжелых условиях. Вместо того, чтобы получать необходимую им помощь, они подвергаются жестокому насилию. Белоруссия должна немедленно прекратить это насилие, и государства-члены ЕС должны прекратить лишать людей шанса избежать этих вопиющих нарушений, не говоря уже о том, чтобы возвращать их в Белоруссию, чтобы сталкиваться с ними снова и снова”, — сказала Фостер.

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Мигранты не едут домой. Почему?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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