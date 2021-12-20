О пользе редиса люди знали ещё с древних времён. Корнеплоды этого растения можно не только употреблять в сыром виде, но и делать из них сок, который предотвращает образование раковых клеток и очищает организм от токсинов.
В редисе содержится много антиоксидантов и клетчатки, а также витаминов А, С, К, В1, В2, В3 и В6. Кроме того, он богат железом, магнием, калием и кальцием. Издание Haber7 перечислило полезные свойства редиса:
Для получения редисового сока необходимо очистить плоды редиса от кожуры и натереть их на терке, после чего процедить полученную массу.
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